Шмигаль розповів про зустріч в Києві з військовою делегацією США

Міністр оборони Денис Шмигаль у середу провів зустріч із американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шмигаль написав на X.

Міністр розповів, що представив делегації США напрацювання України у сфері оборонних інновацій – "зокрема щодо виробництва FPV, перехоплювачів і deep strike".

🇺🇦🇺🇸Met in Kyiv with @SecArmy Daniel Driscoll.

Ukraine is a reliable ally of the United States, and we are ready to strengthen America’s global leadership, drawing on the lessons of modern warfare.

Ukrainian products in the fields of unmanned systems, communications, and… pic.twitter.com/OxKcFMVoQm – Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 19, 2025

"Сфокусувалися на наступних кроках для реалізації історичних оборонних домовленостей, яких досягли президент Зеленський та президент Трамп. Вони піднімуть нашу кооперацію на якісно новий рівень і посилять обороноздатність обох країн", – додав він.

Також Шмигаль подякував США за схвалення продажу пакета підтримки для системи ППО Patriot на 105 мільйонів доларів, який "дозволить ефективніше відбивати російські удари".

У США раніше повідомили, що делегація американських військових високопосадовців прибула до Києва та планує обговорити з українською стороною "зусилля із завершення війни" Росії проти України.

Перед тим ЗМІ писали, що адміністрація американського президента Дональда Трампа нібито таємно розробляє ідею нового плану припинення російсько-української війни та консультується для цього з Москвою.