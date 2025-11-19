Укр Рус Eng

Шмигаль розповів про зустріч в Києві з військовою делегацією США

фото
Новини — Середа, 19 листопада 2025, 19:43 — Олег Павлюк

Міністр оборони Денис Шмигаль у середу провів зустріч із американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шмигаль написав на X.

Міністр розповів, що представив делегації США напрацювання України у сфері оборонних інновацій – "зокрема щодо виробництва FPV, перехоплювачів і deep strike".

"Сфокусувалися на наступних кроках для реалізації історичних оборонних домовленостей, яких досягли президент Зеленський та президент Трамп. Вони піднімуть нашу кооперацію на якісно новий рівень і посилять обороноздатність обох країн", – додав він.

Також Шмигаль подякував США за схвалення продажу пакета підтримки для системи ППО Patriot на 105 мільйонів доларів, який "дозволить ефективніше відбивати російські удари".

У США раніше повідомили, що делегація американських військових високопосадовців прибула до Києва та планує обговорити з українською стороною "зусилля із завершення війни" Росії проти України.

Перед тим ЗМІ писали, що адміністрація американського президента Дональда Трампа нібито таємно розробляє ідею нового плану припинення російсько-української війни та консультується для цього з Москвою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Шмигаль США
Реклама: