Шмыгаль рассказал о встрече в Киеве с военной делегацией США

Министр обороны Денис Шмыгаль в среду провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шмыгаль написал на X.

Министр рассказал, что представил делегации США наработки Украины в сфере оборонных инноваций – "в частности, по производству FPV, перехватчиков и deep strike".

🇺🇦🇺🇸Met in Kyiv with @SecArmy Daniel Driscoll.

Ukraine is a reliable ally of the United States, and we are ready to strengthen America’s global leadership, drawing on the lessons of modern warfare.

Ukrainian products in the fields of unmanned systems, communications, and… pic.twitter.com/OxKcFMVoQm – Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 19, 2025

"Сосредоточились на следующих шагах для реализации исторических оборонных договоренностей, достигнутых президентом Зеленским и президентом Трампом. Они поднимут наше сотрудничество на качественно новый уровень и усилят обороноспособность обеих стран", – добавил он.

Также Шмыгаль поблагодарил США за одобрение продажи пакета поддержки для системы ПВО Patriot на 105 миллионов долларов, который "позволит более эффективно отражать российские удары".

В США ранее сообщили, что делегация американских военных высокопоставленных чиновников прибыла в Киев и планирует обсудить с украинской стороной "усилия по завершению войны" России против Украины.

Перед этим СМИ писали, что администрация американского президента Дональда Трампа якобы тайно разрабатывает идею нового плана прекращения российско-украинской войны и консультируется для этого с Москвой.