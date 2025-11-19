Укр Рус Eng

Шмыгаль рассказал о встрече в Киеве с военной делегацией США

Новости — Среда, 19 ноября 2025, 19:43 — Олег Павлюк

Министр обороны Денис Шмыгаль в среду провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шмыгаль написал на X.

Министр рассказал, что представил делегации США наработки Украины в сфере оборонных инноваций – "в частности, по производству FPV, перехватчиков и deep strike".

"Сосредоточились на следующих шагах для реализации исторических оборонных договоренностей, достигнутых президентом Зеленским и президентом Трампом. Они поднимут наше сотрудничество на качественно новый уровень и усилят обороноспособность обеих стран", – добавил он.

Также Шмыгаль поблагодарил США за одобрение продажи пакета поддержки для системы ПВО Patriot на 105 миллионов долларов, который "позволит более эффективно отражать российские удары".

В США ранее сообщили, что делегация американских военных высокопоставленных чиновников прибыла в Киев и планирует обсудить с украинской стороной "усилия по завершению войны" России против Украины.

Перед этим СМИ писали, что администрация американского президента Дональда Трампа якобы тайно разрабатывает идею нового плана прекращения российско-украинской войны и консультируется для этого с Москвой.

Шмигаль США
