Зеленський: Україна підтримує "рішучі кроки" США для завершення війни

Президент Володимир Зеленський у середу сказав про готовність України співпрацювати зі США у досягненні миру на тлі публікацій ЗМІ про запропоновані Києву "мирні плани".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав у соцмережах.

Глава держави сказав, що Україна з початку року підтримує "всі рішучі кроки та лідерство президента Трампа, кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну"

"І тільки президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась", – додав він.

Президент також сказав, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі в Анкарі "запропонував формати розмови, які я підтримав, і для нас важливо, що Туреччина готова надати необхідний майданчик".

"Ми готові працювати і в будь-яких інших змістовних форматах, які можуть дати результат. Але головне для зупинки кровопролиття й тривалого миру – щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалось дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго та дасть безпеку людям", – підсумував Зеленський.

За інформацією ЗМІ, новий "мирний план" США на 28 пунктів щодо припинення війни в Україні передбачає, серед іншого, передання Росії всього Донбасу, скорочення української армії удвічі, визнання російської мови державною.

За інформацією порталу Axios, план розробляли, зокрема, посланник США Стівен Віткофф та глава Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.

У Білому домі висловлюють оптимістичні сподівання погодити рамку завершення війни в Україні до кінця місяця.