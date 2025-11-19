Зеленский: Украина поддерживает "решительные шаги" США для завершения войны

Президент Владимир Зеленский в среду заявил о готовности Украины сотрудничать с США в достижении мира на фоне публикаций СМИ о предложенных Киеву "мирных планах".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал в соцсетях.

Глава государства сказал, что Украина с начала года поддерживает "все решительные шаги и лидерство президента Трампа, каждое сильное и справедливое предложение, чтобы закончить эту войну".

"И только президент Трамп и Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы война наконец закончилась", – добавил он.

Президент также сказал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре "предложил форматы разговора, которые я поддержал, и для нас важно, что Турция готова предоставить необходимую площадку".

"Мы готовы работать и в любых других содержательных форматах, которые могут дать результат. Но главное для остановки кровопролития и длительного мира – чтобы мы работали в координации со всеми партнерами и чтобы американское лидерство оставалось действенным, сильным и приближало мир, который продлится долго и обеспечит безопасность людям", – подытожил Зеленский.

По информации СМИ, новый "мирный план" США из 28 пунктов по прекращению войны в Украине предусматривает, среди прочего, передачу России всего Донбасса, сокращение украинской армии вдвое, признание русского языка государственным.

По информации портала Axios, план разрабатывали, в частности, посланник США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В Белом доме выражают оптимистичные надежды согласовать рамки завершения войны в Украине до конца месяца.