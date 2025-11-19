Reuters: Келлог планує піти з адміністрації Трампа у січні 2026-го

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог нібито повідомив своїм колегам, що планує покинути свою посаду у січні 2026 року.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters повідомили чотири джерела.

За словами одного з джерел Reuters, Келлог нібито вирішив, що над питанням України у Білому домі працюють надто багато посадовців; крім того, вони не схильні визнавати, що саме Росія, а не Україна, гальмує мирні переговори.

Інший співрозмовник Reuters вказав, що Келлог ніколи не мав наміру довго залишатися в адміністрації Трампа.

Оскільки спецпосланник президента США за законом – це тимчасова посада, обмежена 360 днями, Келлог вважає січень, коли спливає відповідний термін, природнім для відставки, йдеться в матеріалі.

Білий дім і сам Келлог офіційно не коментували інформацію Reuters про відставку.

Нагадаємо, Трамп призначив Кіта Келлога спецпредставником з питань російсько-української війни, та потім доручив йому саме український трек, натомість комунікацією з РФ займався Стівен Віткофф.

Келлог кілька разів приїздив до України й зустрічався з українськими посадовцями.

Спецпредставник президента США раніше погодився з думкою, що перемога Росії в Україні заохотить Кремль до нападу на когось із членів НАТО.