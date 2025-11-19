Reuters: Келлог планирует уйти из администрации Трампа в январе 2026 года

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог якобы сообщил своим коллегам, что планирует покинуть свой пост в январе 2026 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщили четыре источника.

По словам одного из источников Reuters, Келлог якобы решил, что над вопросом Украины в Белом доме работают слишком много чиновников; кроме того, они не склонны признавать, что именно Россия, а не Украина, тормозит мирные переговоры.

Другой собеседник Reuters указал, что Келлог никогда не намеревался долго оставаться в администрации Трампа.

Поскольку спецпосланник президента США по закону – это временная должность, ограниченная 360 днями, Келлог считает январь, когда истекает соответствующий срок, естественным для отставки, говорится в материале.

Белый дом и сам Келлог официально не комментировали информацию Reuters об отставке.

Напомним, Трамп назначил Кита Келлога спецпредставителем по вопросам российско-украинской войны, а затем поручил ему именно украинский трек, а коммуникацией с РФ занимался Стивен Виткофф.

Келлог несколько раз приезжал в Украину и встречался с украинскими чиновниками.

Спецпредставитель президента США ранее согласился с мнением, что победа России в Украине побудит Кремль к нападению на кого-то из членов НАТО.