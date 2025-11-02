В результате нападения в поезде в Англии 9 человек получили опасные для жизни травмы

Десять человек находятся в больнице, девять из них – с опасными для жизни травмами – после нападения с ножом в поезде в Кембриджшире, что в Англии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Нападение произошло в 18:25 субботы в поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон.

В британской транспортной полиции заявили о "шокирующем инциденте" с применением ножа, но отметили, что не могут делать предположения о его причине. "Может потребоваться некоторое время, прежде чем мы сможем что-то подтвердить", – сказал главный суперинтендант Крис Кейси.

Два человека были арестованы после того, как поезд остановился на станции Хантингдон. Десятки полицейских прибыли на место происшествия.

Очевидец рассказал BBC, что видел мужчину с окровавленной рукой, который бежал по вагону, выкрикивая "у них нож". Другой свидетель говорит, что полиция применила электрошокер к мужчине на платформе.

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что "ужасный инцидент" в Кембриджшире "вызывает глубокую обеспокоенность", и призвал людей следовать рекомендациям местных властей.

Расследование поддерживают сотрудники антитеррористической службы, и полиция говорит, что поезда в районе нападения не курсируют. Также есть ряд дорог, которые остаются закрытыми.

Британская транспортная полиция подтвердила BBC, что те, кто реагировал на нападение, в какой-то момент объявили "Платон" – национальное кодовое слово, которое используют полиция и службы экстренной помощи при реагировании на террористическое нападение. Это заявление позже отменили.

Очевидец, который был в поезде в момент инцидента, говорит, что пассажиры были охвачены "чистой паникой", когда пострадавшие, истекающие кровью, звали на помощь.

