У Бельгії помітили невідомі дрони над військовою базою на сході країни

Над військовою базою Кляйне-Брогель, що на сході Бельгії, було помічено нові підозрілі дрони.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RTBF.

Мер міста Пір у провінції Лімбург Стівен Матей підтвердив, що в суботу над авіабазою був зафіксований принаймні один дрон.

Раніше, у ніч з п’ятниці на суботу, один зі співробітників військової бази вже помітив невідомий дрон і зв'язався з поліцією.

Після цього в суботу ввечері було відправлено поліцейський вертоліт для переслідування апаратів, але ні дрони, ні їх пілоти не були знайдені.

Стівен Матей і міністр оборони Бельгії Тео Франкен закликали до підвищеної пильності. Наступного тижня мер, поліція і міністерство оборони зберуться, щоб проаналізувати загрозу.

"Категорично заборонено літати на дронах над військовими районами. Міністерство оборони має вжити всіх заходів, щоб збити ці дрони", – зазначив Тео Франкен у суботу в соціальних мережах.

Кілька днів тому Бельгія почала розслідування щодо появи кількох безпілотників над військовою базою у південній частині країни.

Це сталось після того, над однією з військових баз у Валлонії помітили невідомі безпілотники, при цьому інцидент повторювався двічі.

Нагадаємо, міністр оборони Бельгії Тео Франкен на початку цього тижня в інтерв'ю бельгійському новинному сайту HUMO пообіцяв, що НАТО "зрівняє Москву з землею", якщо Кремль коли-небудь нападе на Брюссель.