В Бельгии заметили неизвестные дроны над военной базой на востоке страны

Над военной базой Кляйне-Брогель, что на востоке Бельгии, были замечены новые подозрительные дроны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTBF.

Мэр города Пир в провинции Лимбург Стивен Матей подтвердил, что в субботу над авиабазой был зафиксирован по крайней мере один дрон.

Ранее, в ночь с пятницы на субботу, один из сотрудников военной базы уже заметил неизвестный дрон и связался с полицией.

После этого в субботу вечером был отправлен полицейский вертолет для преследования аппаратов, но ни дроны, ни их пилоты не были найдены.

Стивен Матей и министр обороны Бельгии Тео Франкен призвали к повышенной бдительности. На следующей неделе мэр, полиция и министерство обороны соберутся, чтобы проанализировать угрозу.

"Категорически запрещено летать на дронах над военными районами. Министерство обороны должно принять все меры, чтобы сбить эти дроны", – отметил Тео Франкен в субботу в социальных сетях.

Несколько дней назад Бельгия начала расследование по поводу появления нескольких беспилотников над военной базой в южной части страны.

Это произошло после того, как над одной из военных баз в Валлонии были замечены неизвестные беспилотники, при этом инцидент повторялся дважды.

Напомним, министр обороны Бельгии Тео Франкен в начале этой недели в интервью бельгийскому новостному сайту HUMO пообещал, что НАТО "сравняет Москву с землей", если Кремль когда-нибудь нападет на Брюссель.