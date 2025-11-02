У Фінляндії на території готелю вибухнув фургон: двоє загиблих

У Фінляндії на території готелю Joronjälki, що у провінції Північна Савонія, у суботу спалахнув та вибухнув фургон, у результаті загинули двоє людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

На місці пожежі в муніципалітеті Йоройнен знайшли тіла двох загиблих, повідомила поліція. Подробиці про загиблих та їхню можливу причетність до інциденту невідомі.

За словами місцевого жителя, який проживає за два кілометри від готелю, він почув гучний вибух і побачив чорний дим.

На місці події він побачив палаючий автомобіль, від якого піднімалися високі язики полум'я. Уламки металу були виявлені навіть на даху готелю.

Територію готелю було оточено, поруч із згорілим автомобілем – багато металобрухту. Вибух пошкодив фасад будівлі і розбив вікна в декількох номерах. Вибуховою хвилею вибиті вікна в іншому крилі готелю.

За попередніми даними поліції, вогонь поширився на вхідний навіс перед готелем. Сама будівля не постраждала від вогню, але пошкоджені також інші автомобілі.

Поліція продовжує розслідування причин пожежі.

Власник готелю Ауво Пуртинен розповів, що не перебував на місці, коли стався вибух. На його думку, у фургоні могли перебувати заборонені речовини, наприклад газ. Автомобіль, за його словами, належав робітникам

Раніше подібний випадок стався в Гельсінкі: фургон вибухнув через займання газових балонів. В результаті події постраждали власник автомобіля і його знайомий.

Нагадаємо, напередодні, 1 листопада, у Франкфурті через звуки пострілів із торгового центру евакуювали людей.

А в Англії в суботу в результаті нападу в потязі 10 осіб постраждали, при цьому 9 отримали небезпечні для життя травми.