В Финляндии на территории отеля взорвался фургон: двое погибших

В Финляндии на территории отеля Joronjälki, что в провинции Северная Савония, в субботу загорелся и взорвался фургон, в результате погибли два человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

На месте пожара в муниципалитете Йоройнен нашли тела двух погибших, сообщила полиция. Подробности о погибших и их возможной причастности к инциденту неизвестны.

По словам местного жителя, проживающего в двух километрах от отеля, он услышал громкий взрыв и увидел черный дым.

На месте происшествия он увидел горящий автомобиль, от которого поднимались высокие языки пламени. Обломки металла были обнаружены даже на крыше отеля.

Территория отеля была оцеплена, рядом со сгоревшим автомобилем – много металлолома. Взрыв повредил фасад здания и разбил окна в нескольких номерах. Взрывной волной выбиты окна в другом крыле отеля.

По предварительным данным полиции, огонь распространился на входной навес перед отелем. Само здание не пострадало от огня, но повреждены также другие автомобили.

Полиция продолжает расследование причин пожара.

Владелец отеля Ауво Пуртинен рассказал, что не находился на месте, когда произошел взрыв. По его мнению, в фургоне могли находиться запрещенные вещества, например газ. Автомобиль, по его словам, принадлежал рабочим

Ранее подобный случай произошел в Хельсинки: фургон взорвался из-за возгорания газовых баллонов. В результате происшествия пострадали владелец автомобиля и его знакомый.

Напомним, накануне, 1 ноября, во Франкфурте из-за звуков выстрелов из торгового центра эвакуировали людей.

А в Англии в субботу в результате нападения в поезде 10 человекпострадали, при этом 9 получили опасные для жизни травмы.