У Німеччині повідомили про різке падіння кількості прохачів притулку

Кількість первинних заяв на надання притулку у Німеччині в жовтні зменшилася приблизно на 55% порівняно з тим самим місяцем минулого року.

Про це виданню Bild повідомив глава МВС Александр Добріндт, пише "Європейська правда".

Зокрема, було подано 8 823 заяви порівняно з 19 785 заявами у жовтні минулого року.

"Наша міграційна політика працює. Ми значно зменшили фактори притягання та магнітний вплив Німеччини на нелегальну міграцію", – прокоментував міністр виданню.

За даними Федерального відомства з питань міграції та біженців, у вересні спостерігалося значне зменшення кількості заяв на 49,6% порівняно з попереднім роком.

Раніше стало відомо, що у Німеччині кількість депортацій людей, яким було відмовлено у наданні притулку, значно зросла за 2025 рік.

А на початку жовтня нижня палата федерального парламенту Німеччини скасувала можливість прискореної натуралізації іноземців.