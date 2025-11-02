В Германии сообщили о резком падении количества просителей убежища

Количество первичных заявлений на предоставление убежища в Германии в октябре уменьшилось примерно на 55% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Об этом изданию Bild сообщил глава МВД Александр Добриндт, пишет "Европейская правда".

В частности, было подано 8 823 заявления по сравнению с 19 785 заявлениями в октябре прошлого года.

"Наша миграционная политика работает. Мы значительно уменьшили факторы притяжения и магнитное влияние Германии на нелегальную миграцию", – прокомментировал министр изданию.

По данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, в сентябре наблюдалось значительное уменьшение количества заявлений на 49,6% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее стало известно, что в Германии количество депортаций людей, которым было отказано в предоставлении убежища, значительно возросло за 2025 год.

А в начале октября нижняя палата федерального парламента Германии отменила возможность ускоренной натурализации иностранцев.