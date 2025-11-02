У Литві затримали військовослужбовця, який поза службою кермував напідпитку

У суботу солдата литовської армії заарештували за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння у місті Шяуляй.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє 15min.

Близько полудня правоохоронці зупинили приватний автомобіль Audi A4, яким поза службою керував п'яний військовослужбовець 1994 року народження. Він був одягнений у цивільний одяг.

У нього виявили середній рівень алкоголю в крові 2,04 проміле.

Чоловіка взяли під варту, і розпочали досудове розслідування за звинуваченням у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що передбачає штраф або позбавлення волі на строк до одного року.

