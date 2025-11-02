В Литве задержали военнослужащего, который вне службы управлял автомобилем в нетрезвом состоянии

В субботу солдат литовской армии был арестован за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в городе Шяуляй.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает 15min.

Около полудня правоохранители остановили частный автомобиль Audi A4, которым вне службы управлял пьяный военнослужащий 1994 года рождения. Он был одет в гражданскую одежду.

У него обнаружили средний уровень алкоголя в крови 2,04 промилле.

Мужчину взяли под стражу и начали досудебное расследование по обвинению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что предусматривает штраф или лишение свободы на срок до одного года.

