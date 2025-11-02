ЕС: неучастие топ-чиновников США в климатической конференции ООН является "поворотным моментом"

В ЕС считают, что неучастие топ-чиновников США в климатической конференции ООН является "переломным моментом" и наносит ущерб глобальной климатической политике.

Об этом заявил агентству Bloomberg еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра, сообщает "Европейская правда".

В пятницу США заявили, что не будут направлять своих высокопоставленных чиновников на климатическую конференцию под эгидой ООН, известную как COP30, которая пройдет в Бразилии в ноябре.

"Мы говорим о крупнейшем, самом влиятельном и самом важном геополитическом игроке во всем мире. Это второй по величине эмитент", – сказал Хукстра о США в интервью в Торонто в субботу.

"Поэтому, если игрок такого масштаба фактически говорит: "Ну, я ухожу, а вы все остальные разберитесь с этим", – это, очевидно, наносит ущерб", – добавил он.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердили свое участие в COP30, а президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, как ожидается, подтвердят это в ближайшие дни.

Назвав отсутствие топ-чиновников США на COP30 "переломным моментом", Хукстра указал на постоянную вовлеченность многих губернаторов и мэров США в решение климатических вопросов.

Он также привел текущее экономическое обоснование декарбонизации. Американские компании "возможно, больше не пишут слово на букву "К" с большой буквы", – сказал он, имея в виду климат.

"Но если есть бизнес-обоснование для продолжения работы с солнечной энергетикой, батареями или ветром, и это обосновано, то что же делают бизнесмены? Они пытаются получить выгоду, и это правильно", – добавил еврокомиссар.

Напомним, что только начав свой второй срок на посту, президент Трамп подписал выход США из Парижского климатического соглашения – международного пакта, направленного на борьбу с глобальным потеплением.

Трамп также выводил США из Парижского соглашения во время первого президентского срока, но этот процесс был отменен при президентстве Джо Байдена в 2021 году.