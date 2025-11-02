Первый в истории визит президента Сирии в Белый дом состоится 10 ноября

Президент Сирии Ахмед аль-Шараа планирует посетить Вашингтон 10 ноября и встретиться с президентом Трампом в Белом доме.

Об этом сообщил Axios посланник США в Сирии Том Баррак, пишет "Европейская правда".

Это будет первый в истории визит сирийского президента в Белый дом и еще один ключевой шаг в восстановлении американо-сирийских отношений.

Баррак сказал, что во время визита ожидается подписание аль-Шараа соглашения о присоединении Сирии к коалиции под руководством США против ИГИЛ.

Последний визит высокопоставленного чиновника Сирии в Белый дом состоялся в декабре 1999 года. Тогдашний министр иностранных дел Сирии Фарук аль-Шараа посетил Белый дом для мирных переговоров с Израилем.

Баррак отметил, что после визита аль-Шараа в Вашингтон ожидается пятый раунд прямых переговоров между Израилем и Сирией при посредничестве Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что целью США является достижение соглашения о безопасности на границе между двумя странами до конца года.

Об ожидаемом визите сирийского лидера в Вашингтон стало известно в субботу.

Трамп уже встречался с Ахмедом аль-Шараа в мае.