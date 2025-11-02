Полиция обнародовала новые детали после ножевого нападения в поезде в Англии

Британская транспортная полиция обнародовала новые детали нападения с ножом, в результате которого 10 человек получили ранения, произошедшего в английском поезде в субботу в графстве Кембриджшир.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Суперинтендант Джон Лавлесс сообщил на пресс-конференции в воскресенье, что двое из десяти пострадавших еще борются за жизнь. Четверо пострадавших были выписаны из больницы.

На данном этапе, заверил он, нет ничего, что указывало бы на то, что это был террористический инцидент.

"Это расследование британской транспортной полиции, и мы продолжаем работать, чтобы быстро установить все обстоятельства и мотивы, которые привели к этому инциденту", – заявил Лавлесс.

Он также сообщил, что двое человек были задержаны полицией через 8 минут после того, как правоохранители получили сообщение об атаке в поезде.

Это 32-летний мужчина, чернокожий гражданин Великобритании, и 35-летний мужчина, гражданин Великобритании карибского происхождения. Они были арестованы по подозрению в покушении на убийство.

Лавесс добавил, что в воскресенье на "всех транспортных сетях" будет усилено присутствие полицейских.

Нападение произошло в 18:25 субботы в поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон. Сообщалось, что в результате атаки десять человек были госпитализированы, причем девять из них получили опасные для жизни травмы.

