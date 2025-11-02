Королівське подружжя Британії шоковане нападом з ножем у потязі в Англії

Британський король Чарльз III та королева Камілла заявили у неділю, що вони "вражені і шоковані" нападом з ножем у поїзді в Англії.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує BBC.

Монарше подружжя висловило "найглибші співчуття та співчуття всім постраждалим та їхнім близьким".

"Моя дружина і я були справді вражені і шоковані, дізнавшись про жахливий напад з ножем, що стався вчора ввечері в поїзді в Кембриджширі", – йдеться у заяві короля Чарльза ІІІ.

Він окремо подякував усім службам екстреної допомоги за їхню реакцію "на цей жахливий інцидент".

Напад стався о 18:25 суботу у поїзді, що прямував з Донкастера до Лондона. Повідомлялось, що у результаті атаки десять осіб госпіталізували, при чому дев'ять із них отримали загрозливі для життя травми.

Згодом у неділю Британська транспортна поліція уточнила, що двоє з десяти постраждалих ще борються за життя, а четверо потерпілих були виписані.

Двоє чоловіків були затримані поліцією через 8 хвилин після того, як правоохоронці отримали повідомлення про атаку в потязі. Обидва затриманих – громадяни Британії.

На цьому етапі слідство не вважає, що це був терористичний інцидент. Утім не повідомляють, що стало причиною нападу з такою великою кількістю постраждалих.