Королевская чета Британии шокирована нападением с ножом в поезде в Англии

Британский король Чарльз III и королева Камилла заявили в воскресенье, что они "потрясены и шокированы" нападением с ножом в поезде в Англии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Монаршая чета выразила "глубочайшие соболезнования и сочувствие всем пострадавшим и их близким".

"Моя жена и я были действительно потрясены и шокированы, узнав об ужасном нападении с ножом, которое произошло вчера вечером в поезде в Кембриджшире", – говорится в заявлении короля Чарльза III.

Он отдельно поблагодарил все службы экстренной помощи за их реакцию "на этот ужасный инцидент".

Нападение произошло в 18:25 субботы в поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон. Сообщалось, что в результате атаки десять человек были госпитализированы, причем девять из них получили опасные для жизни травмы.

Впоследствии в воскресенье Британская транспортная полиция уточнила, что двое из десяти пострадавших еще борются за жизнь, а четверо пострадавших были выписаны.

Двое мужчин были задержаны полицией через 8 минут после того, как правоохранители получили сообщение о нападении в поезде. Оба задержанных – граждане Великобритании.

На данном этапе следствие не считает, что это был террористический инцидент. Впрочем, не сообщается, что стало причиной нападения с таким большим количеством пострадавших.