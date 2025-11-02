Полиция Бельгии расследует инцидент с неизвестными дронами

В Бельгии заявили о начале расследования после того, как над военной базой Кляйне-Брогель, что на востоке страны, были замечены новые подозрительные дроны.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам министра обороны Бельгии, в субботу, 1 ноября, правительство получило сообщение о дронах, которые пролетали над авиабазой Кляйне-Брогель.

Он отметил, что вертолет и полицейские автомобили преследовали дрон, но не смогли его захватить, а дрон-глушитель не смог его перехватить.

"Это был не простой пролет, а явная команда, направленная на Кляйне-Брогель", – сказал Франкен.

Представитель офиса Франкена сообщил агентству, что полиция расследует инцидент. Министры правительства планируют обсудить эти случаи.

Несколько дней назад Бельгия начала расследование по поводу появления нескольких беспилотников над военной базой в южной части страны.

Это произошло после того, как над одной из военных баз в Валлонии были замечены неизвестные беспилотники, при этом инцидент повторялся дважды.

Напомним, министр обороны Бельгии Тео Франкен в начале этой недели в интервью бельгийскому новостному сайту HUMO пообещал, что НАТО "сравняет Москву с землей", если Кремль когда-нибудь нападет на Брюссель.