У Туреччині заявили про готовність виступити посередником у переговорах між Україною та РФ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про готовність його країни провести раунд мирних переговорів між Україною та Росією, а також потенційний саміт лідерів у Стамбулі.

Про це він сказав під час виступу на форумі TRT World Forum, цитує Yeni Şafak, пише "Європейська правда".

Фідан заявив, що Туреччина офіційно запропонувала провести новий раунд мирних переговорів між Україною та Росією, до якого "можливо, буде входити саміт лідерів у Стамбулі".

Турецький міністр підкреслив унікальне становище Туреччини як країни, що "підтримує конструктивні відносини з обома сторонами", що раніше дозволило реалізувати Стамбульський мирний процес.

"Ми успішно сприяли їхньому поверненню за стіл переговорів завдяки Стамбульському процесу", – заявив Фідан, посилаючись на три попередні раунди переговорів та обмін полоненими, які Туреччина приймала у себе.

Він підкреслив, що "діалог і дипломатія" залишатимуться наріжним каменем турецької зовнішньої політики.

На початку вересня Ердоган у Китаї зустрічався з господарем Кремля Владіміром Путіним. На тій зустрічі йшлося, зокрема, про двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також про регіональні та глобальні питання.

Ердоган зазначив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що вірить у здатність турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана допомогти з врегулюванням російсько-української війни, бо "його поважає Росія".