В Турции заявили о готовности выступить посредником в переговорах между Украиной и РФ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности его страны провести раунд мирных переговоров между Украиной и Россией, а также потенциальный саммит лидеров в Стамбуле.

Об этом он сказал во время выступления на форуме TRT World Forum, цитирует Yeni Şafak, пишет "Европейская правда".

Фидан заявил, что Турция официально предложила провести новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией, в который "возможно, войдет саммит лидеров в Стамбуле".

Турецкий министр подчеркнул уникальное положение Турции как страны, которая "поддерживает конструктивные отношения с обеими сторонами", что ранее позволило реализовать Стамбульский мирный процесс.

"Мы успешно способствовали их возвращению за стол переговоров благодаря Стамбульскому процессу", – заявил Фидан, ссылаясь на три предыдущих раунда переговоров и обмен пленными, которые Турция принимала у себя.

Он подчеркнул, что "диалог и дипломатия" останутся краеугольным камнем турецкой внешней политики.

В начале сентября Эрдоган в Китае . На той встрече речь шла, в частности, о двусторонних отношениях между Турцией и Россией, а также о региональных и глобальных вопросах.

Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что верит в способность турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана помочь с урегулированием российско-украинской войны, потому что "его уважает Россия".