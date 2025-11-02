В Италии похитили почти 200 головок пармезана на 100 тысяч евро

В ночь на 1 ноября в итальянском городе Кастель-Д'Айано, провинция Болонья, неизвестные вынесли из склада молочного кооператива почти 200 головок сыра Пармиджано Реджано, общая стоимость которых превышает 100 тысяч евро.

Об этом пишет Il Resto del Carlino, передает "Европейская правда".

По словам президента кооператива Дарио Запполи, неизвестные действовали с необычайной точностью и подготовкой.

Они якобы угнали два автомобиля, добрались до предприятия с тыла через крутой склон и проникли в помещение после того, как работники ушли домой. Ограбление началось около 19:50 и продолжалось до двух часов ночи.

По предварительным оценкам, воры похитили 191 головку пармезана, каждая из которых весит 42 килограмма, но "их количество продолжает расти, а значит, растет и ущерб, который на данный момент превысит 100 тысяч евро".

"Мы опасаемся, что оценка не является точной", – сказал Запполи.

После ограбления автомобили, вероятно, перегрузили на грузовик в районе Толе. Камеры наблюдения зафиксировали момент преступления, а расследование уже ведут карабинеры.

"Мы надеемся, что страховая компания нам поможет. Мы уже установили лучшую систему безопасности. Мы были так спокойны, все заняты своей работой. Мы никогда не ожидали, что столкнемся с чем-то подобным", – подытожил Запполи.

В октябре прошлого года лондонский продавец сыров заявил, что у него обманом похитили отмеченный наградами сыр чеддер на сумму более 300 тысяч фунтов стерлингов.

Через несколько дней полиция арестовала 63-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве и хранении краденного.