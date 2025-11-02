Нідерланди віддадуть Єгипту викрадену скульптуру віком 3,5 тисячі років

Нідерланди повернуть Єгипту скульптуру віком 3,5 тисячі років, яка з'явилася на художній виставці країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Дік Схооф під час візиту до цієї країни, де він зустрівся з президентом Абдель Фаттахом аль-Сісі, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Вважається, що цей артефакт, який зображує посадовця з періоду правління фараона Тутмоса III (1479–1425 рр. до н. е.), був викрадений і незаконно вивезений, найімовірніше, під час заворушень "арабської весни" 2011 року, після чого з'явився на міжнародному ринку мистецтва.

"Історичний культурний артефакт був конфіскований на нідерландській арт-ярмарці в Маастріхті в 2022 році", – сказав Схооф.

За його словами, це сталося після того, як хтось анонімно повідомив владі про його незаконне походження.

Розслідування, проведене поліцією Нідерландів та інспекцією культурної спадщини, підтвердило, що скульптура була викрадена і незаконно вивезена з Єгипту. Дилер, який мав цей артефакт, добровільно здав його після розслідування.

Відтак нідерландський уряд заявив, що планує передати артефакт єгипетському послу в Нідерландах до кінця цього року, хоча конкретна дата ще не визначена.

