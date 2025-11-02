В Бельгии говорят, что неизвестные дроны пытались шпионить за F-16

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что подозрительные дроны, замеченные над бельгийскими военными базами в выходные, были предназначены для шпионажа за истребителями и боеприпасами.

Его слова цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Как известно, в Бельгии начали расследование после того, как над военной базой Кляйне-Брогель, что на востоке страны, были замечены новые подозрительные дроны.

"Они [дроны] прилетают, чтобы шпионить, чтобы увидеть, где находятся F-16, где находятся боеприпасы, и другую стратегически важную информацию", – сказал Франкен.

Глава Минобороны Бельгии не стал прямо обвинять Россию в последних вторжениях дронов в Бельгии, но намекнул, что других очевидных виновников почти нет.

"Россияне пытаются делать это во всех европейских странах. Это сейчас россияне? Я не могу этого утверждать, но мотивы очевидны, и способы таких действий также очень четкие", – сказал он.

Францен добавил, что война – "это действительно война дронов, и Министерство обороны действительно должно к этому подготовиться".

Ожидается, что на следующей неделе министр обороны Бельгии представит план стоимостью 50 млн евро по развертыванию национальной системы противодействия дронам.

Несколько дней назад Бельгия начала расследование по поводу появления нескольких беспилотников над военной базой в южной части страны.

Это произошло после того, как над одной из военных баз в Валлонии были замечены неизвестные беспилотники, при этом инцидент повторялся дважды.

Напомним, министр обороны Бельгии Тео Франкен в начале этой недели в интервью бельгийскому новостному сайту HUMO пообещал, что НАТО "сравняет Москву с землей", если Кремль когда-нибудь нападет на Брюссель.