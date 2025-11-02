Правительство Британии лишит экс-принца Эндрю звания вице-адмирала по просьбе короля

Британское правительство работает над лишением Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, бывшего принца, которого обвиняли в связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном Эндрю, последнего почетного воинского звания по просьбе короля.

Об этом заявил министр обороны Джон Гилли, цитирует BBC, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, которого на этой неделе лишили титула принца, сохранил звание вице-адмирала Королевского флота после того, как в 2022 году отказался от других военных должностей.

Хили заявил, что король Чарльз III "выразил такое желание" относительно лишения экс-принца последнего почетного воинского звания.

"Это правильный шаг, это шаг, который, по словам короля, мы должны сделать, и мы сейчас над этим работаем", – заявил глава Минобороны Великобритании.

Финансист Джеффри Эпштейн в 2019 году наложил на себя руки в тюремной камере, ожидая суда по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

В сентябре британский премьер Кир Стармер уволил посла в США Питера Мендельсона из-за его связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.