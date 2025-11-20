СМИ: Трамп одобрил "мирный план", который разрабатывала его команда в консультациях с РФ

Президент США Дональд Трамп на этой неделе якобы одобрил план "достижения мира" между Россией и Украиной из 28 пунктов, который непублично разрабатывала его команда в консультациях с Москвой.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на слова топ-чиновника администрации, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника, над планом работали такие чиновники, как спецпосланник Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

"План сфокусирован на том, чтобы дать обеим сторонам гарантии безопасности для устойчивого мира. Он содержит те вещи, которые хочет и в которых нуждается Украина", – говорит чиновник.

Он не стал раскрывать детали и отметил, что они еще могут корректироваться.

Трое американских чиновников сказали NBC News, что "рамки" плана еще нужно показать Украине и что время его финализации совпало с визитом делегации американской армии в Киев, темами которого, по словам источников в США, украинском правительстве и Европе, являются обсуждение военной стратегии, технологий, а также "оживление мирного процесса".

Близкий к украинской власти собеседник и один еврочиновник говорят, что Украину не привлекали к разработке плана – только сообщили о его "контурах".

В Киеве якобы не считают случайностью время финализации нового плана и коррупционный скандал вокруг закупок "Энергоатома", сказал журналистам вышеупомянутый украинский собеседник. Украинские чиновники якобы видят в этом попытку Кремля воспользоваться ослабленными позициями руководства Украины.

Сенатор Линдси Грэм, известный как соавтор еще не одобренного проекта о санкциях против России, говорит, что ничего не знал о плане, но высказал мнение, что ни один план не будет работать, "пока Путин не поверит, что мы серьезно настроены предоставлять Украине большую военную помощь".

Накануне о плане Трампа писали другие американские СМИ и узнали его детали. Среди прочего, документ якобы предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна поступиться оружием, сократить армию вдвое и согласиться на русский как второй государственный.

К разработке документа якобы были привлечены также Катар и Турция.

По данным СМИ, причиной срыва встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции по поводу нового "мирного плана" стало то, что президент Украины приехал с другим планом, который Россия "никогда не согласится принять".