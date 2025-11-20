У Конгресі США не знали про новий "мирний план" до публікацій ЗМІ

Члени Конгресу, у тому числі "друзі України", нічого не знали про новий "мирний план", який команда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами, до публікацій ЗМІ про нього.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Сенатор Ліндсі Грем, відомий як співавтор ще не схваленого проєкту про санкції проти Росії, каже, що нічого не знав про план, але висловив думку, що жоден план не працюватиме без значної військової підтримки США для України та заходів, що битимуть по спроможності Росії фінансувати війну.

Сенатори-республіканці Майк Раундс і Пітр Рікетс, який входить до підкомітету з питань Європи комітету з міжнародних відносин, заявили, що їм не відомі ніякі деталі.

Республіканець Дон Бейкон на підставі того, що побачив у ЗМІ, порівняв нарис плану з "Мюнхенською змовою" 1938 року.

Водночас Ліндсі Грем висловив сподівання, що злив інформації про план стане поштовхом для розгляду двопартійного проєкту щодо вторинних санкцій проти тих, хто активно торгує з Росією.

"Жоден план не працюватиме, доки Путін і його союзники не повірять, що ми серйозно готові до більшої військової допомоги, більших спроможностей України завдавати Росії болючих ударів у військовий спосіб, і щодо більших економічних наслідків для тих, хто фінансує воєнну машину Путіна", – сказав він.

Трамп минулого тижня нібито дав "зелене світло" для того, щоб починати розгляд проєкту Грема й демократа Річарда Блюменталя.

Нагадаємо, 19 листопада у низці американських ЗМІ з’явилась інформація про новий "мирний план" з 28 пунктів, який команда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами.

Серед іншого, документ нібито передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має поступитися зброєю, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

До розробки документа нібито були долучені також Катар і Туреччина.

За даними ЗМІ, причиною зриву зустрічі Зеленського й Віткоффа у Туреччині щодо нового "мирного плану" стало те, що президент України приїхав з іншим планом, який Росія "ніколи не погодиться прийняти".