В Конгрессе США не знали о новом "мирном плане" до публикаций в СМИ

Члены Конгресса, в том числе "друзья Украины", ничего не знали о новом "мирном плане", который команда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами, до публикаций в СМИ о нем.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Сенатор Линдси Грэм, известный как соавтор еще не одобренного проекта о санкциях против России, говорит, что ничего не знал о плане, но высказал мнение, что ни один план не будет работать без значительной военной поддержки США для Украины и мер, которые ударят по способности России финансировать войну.

Сенаторы-республиканцы Майк Раундс и Питер Рикеттс, входящий в подкомитет по вопросам Европы комитета по международным отношениям, заявили, что им не известны никакие детали.

Республиканец Дон Бейкон на основании того, что увидел в СМИ, сравнил набросок плана с "Мюнхенским заговором" 1938 года.

В то же время Линдси Грэм выразил надежду, что утечка информации о плане станет толчком для рассмотрения двухпартийного проекта о вторичных санкциях против тех, кто активно торгует с Россией.

"Ни один план не будет работать, пока Путин и его союзники не поверят, что мы серьезно готовы к большей военной помощи, большим возможностям Украины наносить России болезненные удары военным способом, и к большим экономическим последствиям для тех, кто финансирует военную машину Путина", – сказал он.

Трамп на прошлой неделе якобы дал "зеленый свет" для того, чтобы начать рассмотрение проекта Грэма и демократа Ричарда Блюменталя.

Напомним, 19 ноября в ряде американских СМИ появилась информация о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который команда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами.

Среди прочего, документ якобы предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна уступить оружие, сократить армию вдвое и согласиться на русский как второй государственный язык.

К разработке документа якобы были привлечены также Катар и Турция.

По данным СМИ, причиной срыва встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции по поводу нового "мирного плана" стало то, что президент Украины приехал с другим планом, который Россия "никогда не согласится принять".