В части Парижа внезапно пропало электроснабжение, останавливалась ветка метро

Утром 20 ноября на юго-западе Парижа и в части пригорода тысячи потребителей внезапно остались без света, что привело также к остановке одной линии метро.

Об этом сообщает Le Parisien, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел примерно в 6:30 утра в двух округах Парижа на юго-западе и в департаменте О-де-Сен. В этих районах исчез свет в домах и на улицах, погасли светофоры.

Оператор Enedis утверждает, что масштабное отключение электроэнергии длилось в пределах пяти минут.

Однако тысячи потребителей оставались без света значительно дольше – в 7:10 таких было 55 тысяч, в 7:50 их осталось 2600.

Из-за отключения электроэнергии временно остановились поезда 12-й линии метрополитена. Движение возобновилось после 7 часов утра.

⚠️ Les trains stationnent sur toute la ligne en raison d'une panne électrique. #ligne12 #RATP – Ligne 12 (@Ligne12_RATP) November 20, 2025

В конце октября похожий случай произошел в части столицы Литвы Вильнюса, а перед этим дважды – в чешской столице Праге.

В сентябре в Берлине более 40 тысяч домохозяйств остались без света из-за поджога.