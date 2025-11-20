Сійярто наполягає, що Угорщина прийматиме саміт щодо миру в Україні

Місце проведення саміту за участю США та Росії, який матиме на меті обговорення питання встановлення миру в Україні, залишається незмінним: це столиця Угорщини Будапешт.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах.

В Угорщині продовжують сподіватися прийняти саміт, на якому обговорюватимуть мир в Україні.

"Щодо Будапешта, то, як я зрозумів від американських і російських колег, вони намагаються підготувати саміт, який призведе до результату, що може бути завершений угодою, здатною повернути мир у Центральну Європу", – заявив Сійярто.

Він додав, що місце проведення такого саміту – "єдина річ, щодо якої немає жодних сумнівів".

"Тож ми готові прийняти саміт, щойно учасники будуть готові", – наголосив він.

Сійярто додав, що "американський президент, як і раніше, абсолютно відданий просуванню своїх мирних зусиль", і угорці підтримують його плани.

Тим не менш, угорський міністр повідомив, що не знає деталей мирного плану, який готується у Вашингтоні.

"Я не знаю про точні 28 чи скільки там пунктів. Я не маю про це жодного уявлення. Але я знаю, що американці продовжують працювати над поверненням миру в центральну частину Європи", – резюмував він.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп цього тижня схвалив план "досягнення миру" між Росією і Україною з 28 пунктів, який непублічно розробляла його команда у консультаціях з Москвою.

Серед іншого, документ нібито передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має поступитися зброєю, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

До розробки документа нібито були долучені також Катар і Туреччина.

За даними ЗМІ, причиною зриву зустрічі Зеленського й Віткоффа у Туреччині щодо нового "мирного плану" стало те, що президент України приїхав з іншим планом, який Росія "ніколи не погодиться прийняти".