Сийярто настаивает, что Венгрия будет принимать саммит по миру в Украине

Место проведения саммита с участием США и России, который будет иметь целью обсуждение вопроса установления мира в Украине, остается неизменным: это столица Венгрии Будапешт.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

В Венгрии продолжают надеяться принять саммит, на котором будут обсуждать мир в Украине.

"Что касается Будапешта, то, как я понял от американских и российских коллег, они пытаются подготовить саммит, который приведет к результату, что может быть завершен соглашением, способным вернуть мир в Центральную Европу", – заявил Сийярто.

Он добавил, что место проведения такого саммита – "единственная вещь, по которой нет никаких сомнений".

"Поэтому мы готовы принять саммит, как только участники будут готовы", – подчеркнул он.

Сийярто добавил, что "американский президент по-прежнему абсолютно предан продвижению своих мирных усилий", и венгры поддерживают его планы.

Тем не менее, венгерский министр сообщил, что не знает деталей мирного плана, который готовится в Вашингтоне.

"Я не знаю о точных 28, или сколько там пунктов. Я не имею об этом никакого представления. Но я знаю, что американцы продолжают работать над возвращением мира в центральную часть Европы", – резюмировал он.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план "достижения мира" между Россией и Украиной из 28 пунктов, который непублично разрабатывала его команда в консультациях с Москвой.

Среди прочего, документ якобы предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна поступиться оружием, сократить армию вдвое и согласиться на русский как второй государственный язык.

К разработке документа якобы были привлечены также Катар и Турция.

По данным СМИ, причиной срыва встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции по новому "мирному плану" стало то, что президент Украины приехал с другим планом, который Россия "никогда не согласится принять".