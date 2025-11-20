Глава МЗС Франції нагадав ключові принципи для потенційного миру в Україні

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що принциповим у питанні завершення війни в Україні є те, щоб цей мир був справедливим і надійним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед засіданням Ради закордонних справ ЄС.

"Ми прагнемо миру, і українці прагнуть миру. Ми хочемо справедливого миру, який поважає суверенітет кожного. Ми прагнемо тривалого миру, підкріпленого необхідними гарантіями, аби запобігти будь-якій новій агресії з боку Росії Владіміра Путіна", – зазначив Барро.

Він додав, що Європа і зокрема Франція продовжують декілька паралельних ліній підтримки України – пошук стабільного фінансування, яким має стати "репараційна позика" з використанням росактивів, посилення санкційного тиску на Росію та підготовка до того, що відбуватиметься після потенційної мирної угоди.

Барро нагадав, що у понеділок під час візиту президента України Володимира Зеленського до Парижа його запросили до штаб-квартири багатонаціональних сил від країн "коаліції рішучих", де готують заходи для підтримки спроможностей української армії та розгортання союзницьких сил стримування після зупинки бойових дій.

Нагадаємо, 19 листопада у низці американських ЗМІ з’явилась інформація про новий "мирний план" з 28 пунктів, який команда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами.

Серед іншого, документ нібито передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має поступитися зброєю, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

До розробки документа нібито були долучені також Катар і Туреччина.

За даними ЗМІ, причиною зриву зустрічі Зеленського й Віткоффа у Туреччині щодо нового "мирного плану" стало те, що президент України приїхав з іншим планом, який Росія "ніколи не погодиться прийняти".