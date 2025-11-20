Глава МИД Франции: 20-й пакет санкций ЕС против России могут финализировать до конца года

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорит, что в ЕС рассчитывают финализировать 20-й пакет санкций против России до конца 2025 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Барро напомнил, что в ЕС продолжается работа над 20-м пакетом санкций против России за войну против Украины. "Мы надеемся, что она завершится до конца года", – сказал он.

Также глава МИД Франции анонсировал санкции против шести российских судей, которые принимали политизированные приговоры, и четырех сотрудников российской пенитенциарной системы.

В контексте слухов о новом "мирном плане" США, скоординированном с Россией, Барро отметил, что принципиальным в вопросе завершения войны в Украине является то, чтобы этот мир был справедливым и надежным.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что Евросоюз приветствует усилия для прекращения войны в Украине, но любой такой план должен задействовать Украину и Европу и иметь их поддержку.