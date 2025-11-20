ЗМІ: Келлог вирішив йти у відставку, розчарувавшись, що колеги ведуться на гру Росії
Рішення спецпосланця президента США з питань України Кіта Келлога йти у відставку нібито пов’язане з його розчаруванням тим, як колеги з адміністрації ведуться на хитрощі Росії.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда".
У статті, що присвячена новому "мирному плану" США, зауважують, що новини про наміри Келлога йти у відставку з січня 2026 року збіглися у часі з публікацією у ЗМІ деталей плану.
"Тісно пов’язана з ним (Келлогом) особа каже, що він вважає, що його колеги з адміністрації Трампа повелися на обман Росії", – йдеться у статті без подальших деталей.
За даними співрозмовників Reuters, Келлог нібито вирішив, що над питанням України у Білому домі працюють надто багато посадовців і вони не схильні визнавати, що саме Росія, а не Україна, гальмує мирні переговори.
Інший співрозмовник Reuters вказав, що Келлог ніколи не мав наміру довго залишатися в адміністрації Трампа.
The Telegraph також довідалися, які інші максималістські вимоги РФ нібито включені у проєкт "мирного плану". Крім того, там лунає ідея про те, щоб в обмін на контроль над усією територією Луганської і Донецької областей РФ сплачувала Україні "оренду".
Нагадаємо, 19 листопада у низці американських ЗМІ з’явилась інформація про новий "мирний план" з 28 пунктів, який команда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами.
У цих публікаціях згадувалося, що план передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має обмежити свій арсенал зброї, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.
За даними ЗМІ, причиною зриву зустрічі Зеленського й Віткоффа у Туреччині щодо нового "мирного плану" стало те, що президент України приїхав з іншим планом, який Росія "ніколи не погодиться прийняти".