ЗМІ: у "мирному плані" США є ідея, щоб РФ платила Україні за те, що контролюватиме увесь Донбас

У "мирному плані", який розробили посадовці адміністрації Трампа у консультаціях з Москвою, нібито є ідея про те, щоб в обмін на контроль над усією територією Луганської і Донецької областей РФ сплачувала Україні "оренду".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда".

Посадовці, обізнані зі змістом проєкту, розповіли виданню, що у новому "мирному плані" від США є пункт про те, що Україна має поступитися усім Донбасом Росії, але юридично ці території лишатимуться українськими.

Водночас Росія має платити "орендну плату" за фактичний контроль над регіоном.

У статті перераховують деталі плану, частина з яких не фігурували в попередніх повідомленнях американських медіа, які першими написали про "план з 28 пунктів", або згадувалися з відмінностями.

У матеріалі The Telegraph йдеться, що план – крім згаданої територіальної поступки – передбачає скорочення чисельності української армії удвічі, заборону Україні мати далекобійні ракети, заборону на присутність в Україні іноземних військових, припинення військової допомоги США, заборону на приземлення "іноземних дипломатичних літаків", російську як другу державну та офіційний статус для РПЦ на окупованих територіях.

Проте Україні буде дозволено домовлятися про безпекові гарантії з боку США та Європи.

Нагадаємо, 19 листопада у низці американських ЗМІ з’явилась інформація про новий "мирний план" з 28 пунктів, який команда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами.

У цих публікаціях згадувалося, що план передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має обмежити свій арсенал зброї, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

До розробки документа нібито були долучені також Катар і Туреччина.

За даними ЗМІ, причиною зриву зустрічі Зеленського й Віткоффа у Туреччині щодо нового "мирного плану" стало те, що президент України приїхав з іншим планом, який Росія "ніколи не погодиться прийняти".