СМИ: Келлог решил уйти в отставку, разочаровавшись, что коллеги ведутся на игру России

Решение спецпосланника президента США по вопросам Украины Кита Келлога уходить в отставку якобы связано с его разочарованием тем, как коллеги из администрации ведутся на уловки России.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Telegraph, пишет "Европейская правда".

В статье, посвященной новому "мирному плану" США, отмечают, что новости о намерениях Келлога уходить в отставку с января 2026 года совпали по времени с публикацией в СМИ деталей плана.

"Тесно связанное с ним (Келлогом) лицо говорит, что он считает, что его коллеги из администрации Трампа повелись на обман России", – говорится в статье без дальнейших деталей.

По данным собеседников Reuters, Келлог якобы решил, что над вопросом Украины в Белом доме работают слишком много чиновников и они не склонны признавать, что именно Россия, а не Украина, тормозит мирные переговоры.

Другой собеседник Reuters указал, что Келлог никогда не намеревался долго оставаться в администрации Трампа.

The Telegraph также узнали, какие другие максималистские требования РФ якобы включены в проект "мирного плана". Кроме того, там звучит идея о том, чтобы в обмен на контроль над всей территорией Луганской и Донецкой областей РФ платила Украине "аренду".

Напомним, 19 ноября в ряде американских СМИ появилась информация о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который команда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами.

В этих публикациях упоминалось, что план предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна ограничить свой арсенал оружия, сократить армию вдвое и согласиться на русский как второй государственный.

По данным СМИ, причиной срыва встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции по новому "мирному плану" стало то, что президент Украины приехал с другим планом, который Россия "никогда не согласится принять".