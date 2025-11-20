Вице-канцлер Германии: Китай продолжит поставки редкоземельных металлов

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что получил от Китая заверения о сохранении поставок редкоземельных ископаемых, назвав это самым большим достижением своей четырехдневной поездки в Азию на этой неделе.

Об этом он сказал в четверг, 20 ноября, во время общения с журналистами в Сингапуре, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

"Важнейшим моментом было четкое обязательство со стороны Китая относительно редкоземельных материалов и критически важных сырьевых материалов, надежного доступа и надежных цепей поставок, а также то, что китайская сторона поддерживает это", – заявил немецкий министр.

По его словам, очень важно, что об этом "было публично обещано". Он заверил, что Германия напомнит об этом китайской стороне.

После встреч в Пекине в начале недели, в которые входили переговоры с вице-премьером Хэ Лифенгом, Клингбайль отметил, что Китай дополнительно согласился также рассмотреть возможность облегчения доступа немецких банков и страховых компаний к своим финансовым рынкам.

Берлин и Пекин стремятся перевернуть страницу напряженных отношений. Торговые напряжения усилились в последние месяцы после того, как Китай ужесточил контроль за экспортом, а министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отложил запланированный визит в страну из-за проблем с графиком.

Германия является крупнейшим покупателем китайского экспорта редкоземельных магнитов. По данным китайской таможни, хотя объемы экспорта в США в октябре восстановились и достигли самого высокого уровня с января, поставки в Германию сократились второй месяц подряд после рекордного уровня в августе.

Отметим, в начале визита немецкий министр призвал Китай приложить больше усилий для прекращения войны между Россией и Украиной.

Также Клингбайль заявлял, что в торговле с Китаем должны быть "справедливые условия конкуренции".