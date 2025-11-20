Посол Польши в РФ назвал нападение российских "активистов" попыткой его запугать

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский назвал нападение российских "активистов" на него попыткой запугивания.

Об этом он сказал в интервью RMF24, пишет "Европейская правда".

В воскресенье, 16 ноября, на посла напали российские "активисты", когда тот прибыл в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с польской общиной в России.

"Я привык к такому поведению российских "активистов", которые агрессивно относятся ко мне и моим коллегам и используют каждую мою поездку за пределы Москвы, чтобы продемонстрировать свои антипольские и антиукраинские настроения. Это была просто попытка запугать меня", – сказал он.

Польский дипломат подчеркнул, что нет сомнений, что на него снова напала хорошо организованная и подготовленная группа "молодых активистов".

"Они были оснащены плакатами, поэтому это было абсолютно преднамеренное и скоординированное", – описал события посол.

Дипломат добавил, что очень хорошо знает лица этих "активистов".

"Я могу пошутить, что, возможно, стоило бы изменить окружение людей, которые совершают эти нападения", – сказал он.

Он отметил, что несмотря на такие события, Россия не сможет отговорить его посещать встречи с польской общиной.

"Это может звучать странно, но я привык к таким инцидентам во время выполнения своей миссии", – подытожил Краевский.

Стоит заметить, что 8 января Варшава в присутствии польских и иностранных дипломатов, а также польской диаспоры закрыла генконсульство Польши в Санкт-Петербурге.

19 ноября Польша решила закрыть консульство России в Гданьске после двух диверсий на железной дороге между Люблином и Варшавой.

Позже в МИД Польши заявили, российское консульство в Гданьске будет закрыто до полуночи 23 декабря. Сотрудники консульства должны покинуть территорию Польши до указанной даты.