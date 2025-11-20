Глава МЗС Фінляндії про злиті деталі "мирного плану" США: виглядає, ніби це писали у Москві

Міністерка закордонних справ Фінляндії і чинна глава ОБСЄ Еліна Валтонен гостро розкритикувала "мирний план" США для припинення російсько-української війни у тому вигляді, як про нього повідомляють низка західних ЗМІ.

Як повідомляє "Європейська правда", її слова наводить Yle.

Еліна Валтонен прокоментувала, що якщо ідея "мирного плану" США виглядає так, як її описують у ЗМІ, то такі умови будуть неприйнятними і для України, і для її європейських партнерів.

"Вони (ідеї плану. – Ред.) виглядають так, ніби це писали радше у Москві. Вони дуже однозначно "скидають зі столу" Статут ООН", – заявила Валтонен.

"Ми прагнемо справедливого і сталого миру в Україні. І ми вже чотири роки працюємо над досягненням цієї мети", – додала вона.

Нагадаємо, 19 листопада у низці американських ЗМІ з’явилась інформація про новий "мирний план" з 28 пунктів, який команда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами.

У цих публікаціях згадувалося, що план передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має обмежити свій арсенал зброї, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що Євросоюз вітає зусилля для припинення війни в Україні, але будь-який такий план має залучати Україну та Європу і має гарантувати справедливий і сталий мир.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що принциповим у питанні завершення війни в Україні є те, щоб цей мир був справедливим і надійним.