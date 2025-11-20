Глава МИД Финляндии о слитых деталях "мирного плана" США: выглядит, будто это писали в Москве

Министр иностранных дел Финляндии и действующий глава ОБСЕ Элина Валтонен резко раскритиковала "мирный план" США по прекращению российско-украинской войны в том виде, как о нем сообщают ряд западных СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", ее слова приводит Yle.

Элина Валтонен прокомментировала, что если идея "мирного плана" США выглядит так, как ее описывают в СМИ, то такие условия будут неприемлемыми и для Украины, и для ее европейских партнеров.

"Они (идеи плана. – Ред.) выглядят так, будто это писали скорее в Москве. Они очень однозначно "сбрасывают со стола" Устав ООН", – заявила Валтонен.

"Мы хотим справедливого и устойчивого мира в Украине. И мы уже четыре года работаем над достижением этой цели", – добавила она.

Напомним, 19 ноября в ряде американских СМИ появилась информация о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который команда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами.

В этих публикациях упоминалось, что план предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна ограничить свой арсенал оружия, сократить армию вдвое и согласиться на русский язык как второй государственный.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что Евросоюз приветствует усилия по прекращению войны в Украине, но любой такой план должен формироваться с участием Украины и Европы и должен гарантировать справедливый и устойчивый мир.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что принципиальным в вопросе завершения войны в Украине является то, чтобы этот мир был справедливым и надежным.