Послу России в Молдове вручили ноту протеста из-за пролета дрона

Назначенный посол России в Молдове Олег Озеров 20 ноября прибыл в Министерство иностранных дел в Кишиневе, где ему выразили протест в связи с пролетом беспилотника над территорией страны.

Об этом сообщило молдовское издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Министерстве иностранных дел Молдовы решительно осудили инцидент с беспилотником, произошедший в ночь на 19 ноября, и расценили его как серьезное нарушение национального суверенитета, создающее "угрозу безопасности граждан и стабильности в регионе".

Озерова вызвали в МИД, где ему вручили ноту протеста. Российский дипломат возмутился якобы отсутствием доказательств у молдавских властей того, что это был дрон российского производства.

"У нас возник вопрос, почему пригласили российского посла, а не украинского. Дрон залетел с украинской территории... Никаких доказательств того, что дрон, который якобы пролетел, жужжал над территорией Молдовы, что он российского производства", – заявил Озеров после визита в МИД Молдовы.

Накануне Министерство обороны Молдовы подтвердило, что в ночь на 19 ноября, во время российской атаки на Украину, в воздушное пространство страны залетел беспилотник.

Перед этим в Румынии заявили, что поднимали истребители во время ночной атаки РФ против Украины и что один из беспилотников нарушил воздушное пространство Румынии и Молдовы.