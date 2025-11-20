Глава МЗС Італії: Європа має бути залучена в мирний процес в Україні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Європа повинна відігравати роль у мирному процесі в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa, про ці він сказав у четвер в Брюсселі.

Італійського міністра попросили прокоментувати запропонований Сполученими Штатами "план миру", який був злитий у ЗМІ, та який вважається вкрай невигідним для України

"Важко коментувати витоки інформації журналістам", – сказав Таяні, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС в Брюсселі.

Він додав, що Італія ретельно проаналізує цей план, коли він буде представлений.

"Як завжди говорилося, Європа повинна відігравати певну роль (у мирному процесі. – Ред.). Україна також є безпековим бар'єром для Європи. Якщо Україна впаде, ризики для Європи збільшаться, і ми абсолютно не можемо цього прийняти або допустити", – заявив італійський міністр.

Нагадаємо, 19 листопада у низці американських ЗМІ з’явилась інформація про новий "мирний план" з 28 пунктів, який команда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами.

У цих публікаціях згадувалося, що план передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має обмежити свій арсенал зброї, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що Євросоюз вітає зусилля для припинення війни в Україні, але будь-який такий план має залучати Україну та Європу.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що принциповим у питанні завершення війни в Україні є те, щоб цей мир був справедливим і надійним.