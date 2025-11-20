Глава МИД Италии: Европа должна быть вовлечена в мирный процесс в Украине

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Европа должна играть роль в мирном процессе в Украине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa, об этом он сказал в четверг в Брюсселе.

Итальянского министра попросили прокомментировать предложенный Соединенными Штатами "план мира", который был слит в СМИ и который считается крайне невыгодным для Украины

"Трудно комментировать утечки информации журналистам", – сказал Таяни, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Он добавил, что Италия тщательно проанализирует этот план, когда он будет представлен.

"Как всегда говорилось, Европа должна играть определенную роль (в мирном процессе. – Ред.). Украина также является барьером безопасности для Европы. Если Украина упадет, риски для Европы увеличатся, и мы совершенно не можем этого принять или допустить", – заявил итальянский министр.

Напомним, 19 ноября в ряде американских СМИ появилась информация о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который команда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами.

В этих публикациях упоминалось, что план предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна ограничить свой арсенал оружия, сократить армию вдвое и согласиться на русский язык как второй государственный.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что Евросоюз приветствует усилия по прекращению войны в Украине, но любой такой план должен формироваться с участием Украины и Европы и должен гарантировать справедливый и устойчивый мир.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что принципиальным в вопросе завершения войны в Украине является то, чтобы этот мир был справедливым и надежным.