Британія наполягає на вирішальному голосі України в будь-якому "мирному плані"

Британський уряд на тлі публікацій про нібито "мирний план" для України, який вимагає від неї зробити численні поступки, пообіцяв підтримку українській стороні для захисту від російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Речник уряду Британії на прохання прокоментувати повідомлення ЗМІ про нібито російсько-американський "мирний план" сказав, що Лондон "поділяє бажання президента Трампа покласти край цій варварській війні".

Він додав, що Росія може вже завтра припинити агресію проти України та вивести війська, "але замість цього Путін продовжує запускати ракети і дрони по Україні, руйнуючи життя невинних українців, включно з дітьми та людьми похилого віку".

"Ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на забезпечення справедливого і тривалого миру для України. Ми неодноразово чітко заявляли, що тільки український народ може визначати своє майбутнє", – сказав речник.

Він також сказав, що Британія продовжить підтримувати Україну та допомагати їй із військовим обладнанням і ресурсами, "необхідними для захисту від такої тривалої агресії".

Нагадаємо, 19 листопада у низці американських ЗМІ з’явилась інформація про новий "мирний план" з 28 пунктів, який команда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами.

У цих публікаціях згадувалося, що план передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має обмежити свій арсенал зброї, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.