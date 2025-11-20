Британия настаивает на решающем голосе Украины в любом "мирном плане"

Британское правительство на фоне публикаций о якобы "мирном плане" для Украины, который требует от нее сделать многочисленные уступки, пообещало поддержку украинской стороне для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Представитель правительства Великобритании на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о якобы российско-американском "мирном плане" сказал, что Лондон "разделяет желание президента Трампа положить конец этой варварской войне".

Он добавил, что Россия может уже завтра прекратить агрессию против Украины и вывести войска, "но вместо этого Путин продолжает запускать ракеты и дроны по Украине, разрушая жизни невинных украинцев, включая детей и стариков".

"Мы приветствуем все усилия, направленные на обеспечение справедливого и прочного мира для Украины. Мы неоднократно четко заявляли, что только украинский народ может определять свое будущее", – сказал спикер.

Он также сказал, что Великобритания продолжит поддерживать Украину и помогать ей с военным оборудованием и ресурсами, "необходимыми для защиты от такой длительной агрессии".

Напомним, 19 ноября в ряде американских СМИ появилась информация о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который команда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами.

В этих публикациях упоминалось, что план предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна ограничить свой арсенал оружия, сократить армию вдвое и согласиться на русский язык как второй государственный.