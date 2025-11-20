МЗС Литви: жодні мирні переговори щодо України неможливі без участі Києва

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що будь-які мирні переговори щодо війни в Україні повинні включати Київ.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Будріс висловив цю думку у відповідь на повідомлення про те, що США і Росія готують нову пропозицію щодо припинення війни. Він підкреслив, що участь України є необхідною.

"Українці мають сісти за стіл [переговорів], вони мають погодитися на це. А я не чув, щоб їх залучили. Якщо щось стосується Європи, то ми є Європою, і ми маємо обговорювати те, що стосується нашої безпеки", – наголосив він.

Також він акцентував, що Європа, зокрема й Литва, вже взяла на себе відповідальність за підтримку України.

"Ми показали, що беремо на себе цей тягар. Якщо на цьому етапі [угода] є реальною, ми будемо співпрацювати", – додав Будріс.

Він також підкреслив, що навіть якщо буде досягнуто перемир'я або мирної угоди, підтримка України повинна продовжуватися.

"Деякі помилково вважають, що після досягнення перемир'я підтримка зменшиться. Ні, вона збільшиться. Литва зобов'язалася підтримувати Україну протягом 10 років", – підсумував дипломат.

Нагадаємо, 19 листопада у низці американських ЗМІ з’явилась інформація про новий "мирний план" з 28 пунктів, який команда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами.

У цих публікаціях згадувалося, що план передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має обмежити свій арсенал зброї, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

До розробки документа нібито були долучені також Катар і Туреччина.

За даними ЗМІ, причиною зриву зустрічі президента Володимира Зеленського й спецпосланника американського лідера Стіва Віткоффа у Туреччині щодо нового "мирного плану" стало те, що президент України приїхав з іншим планом, який Росія "ніколи не погодиться прийняти".