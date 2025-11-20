Генпрокурора Іспанії визнали винним у порушенні таємниці слідства

Верховний суд Іспанії у четвер визнав генерального прокурора країни Альваро Гарсію Ортіса винним у розголошенні конфіденційної інформації у справі, де фігурує опозиційна Народна партія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Гарсія Ортіс, який обіймає посаду генпрокурора Іспанії із серпня 2022 року, перебував під слідством з початку червня за передачу пресі електронного листа, що містить особисті дані, які стосуються судового розслідування щодо бізнесмена Альберто Гонсалеса Амадора.

Амадор є партнером Ісабель Діас Аюсо, яка очолює осередок опозиційної Народної партії в Мадриді. Бізнесмен перебуває під слідством за підозрою в податковому шахрайстві та підробці документів.

У безпрецедентному рішенні Верховний суд Іспанії позбавив Гарсію Ортіса права обіймати посаду протягом двох років і зобов'язав його сплатити штраф у розмірі 7300 євро.

Суд також зобов'язав генпрокурора Іспанії виплатити Гонсалесу Амадору компенсацію в розмірі 10 тисяч євро за моральну шкоду.

Рішення ще може бути оскаржене, але стане ударом для уряду прем'єр-міністра Педро Санчеса, який призначив Гарсію Ортіса у 2022 році. В Іспанії ще до цього закликали до відставки генпрокурора.

Соратники премʼєра Іспанії в останні місяці опинились у центрі корупційних скандалів. Детальніше читайте у статті: "Велике будівництво" по-іспанськи.