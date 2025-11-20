Генпрокурора Испании признали виновным в нарушении тайны следствия

Верховный суд Испании в четверг признал генерального прокурора страны Альваро Гарсию Ортиса виновным в разглашении конфиденциальной информации по делу, где фигурирует оппозиционная Народная партия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Гарсия Ортис, который занимает должность генпрокурора Испании с августа 2022 года, находился под следствием с начала июня за передачу прессе электронного письма, содержащего личные данные, касающиеся судебного расследования в отношении бизнесмена Альберто Гонсалеса Амадора.

Амадор является партнером Исабель Диас Аюсо, которая возглавляет ячейку оппозиционной Народной партии в Мадриде. Бизнесмен находится под следствием по подозрению в налоговом мошенничестве и подделке документов.

В беспрецедентном решении Верховный суд Испании лишил Гарсию Ортиса права занимать должность в течение двух лет и обязал его уплатить штраф в размере 7300 евро.

Суд также обязал генпрокурора Испании выплатить Гонсалесу Амадору компенсацию в размере 10 тысяч евро за моральный ущерб.

Решение еще может быть обжаловано, но станет ударом для правительства премьер-министра Педро Санчеса, который назначил Гарсию Ортиса в 2022 году. В Испании еще до этого призвали к отставке генпрокурора.

